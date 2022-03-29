Ses kirliliğine dur diyecek yok mu?





Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bazı vatandaşlarımız, özellikle trafiğin yoğun olduğu gerek Dereboyu’nda gerekse Surlariçi bölgesinde araçların yarattığı ses kirliliğinden dolayı çok mağdur olduklarını dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Bazı sorumsuz araç sürücülerinin araçlarına taktırdıkları ses yükselten eksozlarıyla veya araçlarındaki radyolarının üzerindeki sesi yükselttikleri aletlerle çok kötü ses kirliliği yarattıklarını ifade eden vatandaşlarımız, “Bu araç sürücüleri günün bazı saatlerinde radyolarındaki müziğin sesini yükselterek sokaklardan geçiyorlar. O kadar bir ses gürültüsü oluyor ki her taraf adeta sallanıyor. Bazı sürücüler ise taktırdıkları yüksek ses çıkaran eksozlarıyla adeta kulaklarımızı sağır ediyorlar. Bu ses kirliliğine bir dur diyecek olan yok mu?” dediler.

Bu konuda gerek Lefkoşa zabıtalarını gerekse polis ekiplerini göreve davet eden vatandaşlarımız, herkesin çevreye karşı duyarlı olması gerektiğini belirttiler.

Polislerin son günlerde sürekli olarak yollarda ehliyet ve diğer şeyleri kontrol etmek için denetim yaptığını ifade eden vatandaşlarımız, bu gibi araçlarına farklı eksoz veya amfi takılı araç sürücülerine de ceza kesmeleri gerektiğini sözlerine eklediler.

