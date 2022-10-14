Ses kirliliği, yaşlıları perişan ediyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı yaşlı vatandaşlarımız, ülkemizde yaşayan bazı gençlerin yüksek sesli müzik dinlediğini bu nedenle de kendilerinin çok rahatsızlık yaşadığını dile getirerek sıkıntılarını bizlere ilettiler.

Özellikle şehirde yaşayan yaşlıların her geçen gün artan araç trafiğinden dolayı çok sıkıntı yaşadıklarını ifade eden yaşlılarımız “Araç yoğunluğu yetmezmiş gibi bir de bazı gençler araçlarında çok yüksek sesle müzik dinliyorlar. Evimizin yanından geçerken adeta camların titrediği bu araçlardan gelen müzik seslerinden dolayı çıldıracak gibi oluyoruz” diye konuştular.

Yalnız yaşlıların değil bebeklerin de bu tür yüksek sesli müziklerden rahatsızlık duyduğunu ifade eden vatandaşlarımız, yetkililerin bu gibi yüksek sesle müzik dinleyenleri ya uyarmaları veya ceza kesmelerini istediler.





