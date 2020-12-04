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Ses kirliliği, vatandaşı bezdiriyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde ses kirliliğinin gün geçtikçe arttığını dile getirerek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

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Ses kirliliği, vatandaşı bezdiriyor

Özellikle şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın evlerinde ve işyerlerinde başta arabalardan yayılan yüksek müzik sesi ve bölgelerindeki bazı eğlence yerlerinden yükselen müzik seslerinden kötü etkilendiklerini ifade eden duyarlı vatandaşlarımız “Sokaktan geçmekte olan bir aracın sürücüsü keyifleniyor ve bangır bangır yüksek sesle müzik dinliyor. Evinde oturan vatandaşlarımız ise titreyen camlar nedeniyle deprem oluyor sanıyor” dediler.
Ayrıca evlerinin yakınında eğlence yerleri olan kişilerin de geceleri adeta işkence yaşadığını dile getiren vatandaşlarımız, bu konuda yetkililerin bir çalışma yapması gerektiğini ifade ettiler. 
Lefkoşa sakinleri özellikle akşam saatleri ile hafta sonları bazı genç sürücülerin araçlarındaki müziğin sesini açarak yollarda dolaştığını iddia ederek “Bu gibi sürücülerin gerek LTB zabıtaları gerekse polisler tarafından cezalandırılması gerekmez mi” diye sorguladılar.
 
 
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