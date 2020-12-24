Ses kirliliği nedeniyle oynatmaya az kaldı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa’nın en eski yerleşim yerlerinden Surlariçi’nden bazı esnaflarımız, ses ve gürültü kirliliğinden dolayı adeta çıldırmak üzere olduklarını ifade ettiler.





Bu bölgenin ana yolu olan Girne Caddesi’ni kullanan sürücülerin bazılarının araçlarında bulunan ses sistemi nedeniyle oldukça fazla gürültü ve ses kirliliği oluştuğunu belirten bölge sakinleri “Araçlarında müzik dinleyecek diye sonuna kadar sesi açan mı istersiniz veya eksozlarına taktırdıkları bir aletle oldukça fazla gürültü yapanlar mı istersiniz, saymakla bitmiyor. Günde en az 10 kez bunlar gibi gürültülü araçlarla bu yoldan geçenler nedeniyle oturduğumuz yer sallanıyor. Kapıların camları kırılacak gibi oluyor” diyerek isyanlarını paylaştılar.

Bu konuda gerek Lefkoşa Türk Belediyesi zabıtalarının gerekse polis ekiplerinin bölgede etkin denetim yapmalarını isteyen bölge sakinleri ve esnaflar “İnsan sağlığını tehdit eden bu gürültü kirliliğine dur demenin zamanı geldi” dediler.

