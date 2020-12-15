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Serdarlı çöplüğü perişan etti

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Ayaklı Gazete’ye kuzey Mesarya bölgesi belediyelerinden olan Serdarlı’dan ulaşan bazı vatandaşlarımız, Serdarlı köyünün kuzey doğusunda bulunan çöplüğün cumartesi günü yanmaya başladığını ve düne kadar buradan dumanlar yükseldiğini belirterek bölgenin üç gün boyunca zehir soluduğunu dile getirdiler.

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Serdarlı çöplüğü perişan etti
 
 
 
Serdarlı ve bölgesindeki köylerden bazı kişilerin evlerindeki moloz veya benzeri şeyleri attığı yer olan bu çöplük alanın bazı kendini bilmezler tarafından senede birkaç kez yakıldığını belirten bölge sakinleri bu çöplük alanın neden yakıldığını anlamadıklarını ifade ettiler.
Yakılan çöplük alandan yükselen zehirli dumanların rüzgarın esiş yönüne Serdalı’ya, Egenekon’a veya Görneç köylerine yayıldığını ifade eden vatandaşlarımız “Bu konuda senede birkaç defa mağduriyet yaşıyoruz. Ancak kimse bunun önüne geçemiyor” diyerek bu konuda Çevre Dairesi başta olmak üzere ilgili makamları göreve davet ettiler. 
 
 
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