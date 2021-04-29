Serdarlı Belediyesi güzel işlere imza atıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkenin orta Mesarya’daki şirin belediyelerinden olan Serdarlı Belediyesi, Halil Kasım başkanlığında bölge halkının yaşam kalitesini artırma adına önemli işlere imza atmaya devam ediyor.



Bize ulaşan haberlere göre, bir süre önce Serdarlı Belediyesi tarafından planlanan bölgenin iki büyük göletinden biri olan Serdarlı Göleti'nin yeniden düzenlenmesi çalışmaları hız kazanmış durumda.

Geçmişte bu göletin etrafında yapılan pikniklere ve yürüyüşler yeniden yapılması için çalışmalarına başlayan Serdarlı Belediyesi ekipleri geçmiş günlerde olduğu gibi okul öğrencilerinin piknik yaptığı, bölge vatandaşlarının oturup sohbet edebildikleri güzel bir alan yaratmanın çabası içinde oldukları kaydedildi.

Özellikle bu bölgenin son yıllarda hızla ağaçlandırılması sonrasında büyüyen ağaçların gölgesinde piknik masalarının kurulması çalışmaları yanında yürüyüş yolunun stabilizesinin de devam ettiği gelen bilgiler arasında.



