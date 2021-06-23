



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, son günlerde yüksek sesle araç kullanan sürücüler konusundaki şikayetlerini dile getirerek sitem ettiler.

Vatandaşlarımız, gündüzleri müziği sonuna kadar açan sürücülerden illallah çektiklerini ancak bundan daha kötüsünün gecenin geç saatinde drift çeken sürücüler olduğunu ifade ederek “Gecenin saat 00:30’unda Göçmenköy Metropol civarında yarım saat drift çeken ahlaksız sen nasıl bir yaratıksın? İnsan değilsin, hayvan da diyemiyoruz o sese, o egzoz dumanına kedi ve köpeklerde kaçıştı! Sen uyuyan bebeklerin, hasta ve yaşlıların, sabah işe gidecek olanların uykusunu çalan bir hırsızsın!” diyerek isyan ettiler.

Bu gibi sürücülerin bir an önce tespit edilerek çevreye rahatsızlıktan ceza kesilmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız “Beddua etmiyoruz ama gecenin bu saatinde seni ve senin gibileri Allah’a havale ediyoruz!” diyerek sözlerini tamamladılar.

