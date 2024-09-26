banner913
banner932
KTSO-BB akreditasyon yenileme denetim hazırlıklarına başladı
KTSO-BB akreditasyon yenileme denetim hazırlıklarına başladı
7 0
Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri resim çalıştayına katıldı
Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri resim çalıştayına katıldı
11 0
 
“Sıla 4 ve Dostları ile 60. Yıl Efsane Şarkıları”
“Sıla 4 ve Dostları ile 60. Yıl Efsane Şarkıları”
11 0
Genç yelkenciler Anamur’da tarih yazdı
Genç yelkenciler Anamur’da tarih yazdı
15 0
Hasipoğlu:
Hasipoğlu: "Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması çağrısı bizleri mutlu etmiştir”
23 0
Girne Kordonboyu’nda konser
Girne Kordonboyu’nda konser
31 0
“Şeytan öldür dedi, ben yumruk attım”
“Şeytan öldür dedi, ben yumruk attım”
91 0
banner1032

“Şehrin içinde bu nedir yahu?”

banner1020

banner1045
“Şehrin içinde bu nedir yahu?”
banner971

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, son zamanlarda ülkemizde artan inşaatların beraberinde çirkin görüntüleri ortaya çıkardığını ifade ederek sitemlerini gönderdikleri fotoğraflarla paylaştılar.

Fotoğrafta görülen tahta kulübenin Mağusa’nın göbeği sayılan Sakarya bölgesindeki bir inşaat alanındaki tuvalet olduğunu iddia eden vatandaşlarımız “Bu inşaat alanlarındaki tuvaletlerinin de, bir kriteri, bir görüntüsü olmalı. Şehrin içinde bu nedir yahu. Köpeği koysan s…z buna” diyerek sitem ettiler.

Bunların, portatif ve taşınabilir hazırları da olduğunu ama, ücrete tabi olduğunu belirten vatandaşlarımız “Kim verecek para. Sağdan soldan kırık dökük OSB'lerle bak ne güzel yapmışlar” diyerek gönderme yaptılar.

Belediyelerin buna müsaade etmemesi gerektiğini sözlerine ekleyen duyarlı vatandaşlarımız bunların içerisine su, sabun ve lavabo da mecburi olması gerektiğini dile getirdiler.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.