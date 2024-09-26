Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, son zamanlarda ülkemizde artan inşaatların beraberinde çirkin görüntüleri ortaya çıkardığını ifade ederek sitemlerini gönderdikleri fotoğraflarla paylaştılar.

Fotoğrafta görülen tahta kulübenin Mağusa’nın göbeği sayılan Sakarya bölgesindeki bir inşaat alanındaki tuvalet olduğunu iddia eden vatandaşlarımız “Bu inşaat alanlarındaki tuvaletlerinin de, bir kriteri, bir görüntüsü olmalı. Şehrin içinde bu nedir yahu. Köpeği koysan s…z buna” diyerek sitem ettiler.

Bunların, portatif ve taşınabilir hazırları da olduğunu ama, ücrete tabi olduğunu belirten vatandaşlarımız “Kim verecek para. Sağdan soldan kırık dökük OSB'lerle bak ne güzel yapmışlar” diyerek gönderme yaptılar.

Belediyelerin buna müsaade etmemesi gerektiğini sözlerine ekleyen duyarlı vatandaşlarımız bunların içerisine su, sabun ve lavabo da mecburi olması gerektiğini dile getirdiler.