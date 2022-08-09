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“Şehrin göbeğinde bu görüntüler hiç hoş değil”

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“Şehrin göbeğinde bu görüntüler hiç hoş değil”

 
Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkede çevreye karşı duyarlılığın her geçen gün azaldığını ifade ederek bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini dile getirdiler.
Bu fotoğrafı geçtiğimiz gün Mağusa’nın göbeği sayılan işlek bölgelerden Sakarya bölgesinde çektiklerini belirten vatandaşlarımız, “Gördüğünüz gibi apartmanın karşısında bulunan yolun diğer tarafında boş araziye evlerden çıkan moloz ve çöpler bırakılmış. Haliyle sokak hayvanları da bu çöpleri dağıtmış. Şehrin göbeğinde bu görüntüler hiç hoş değil” diyerek ortaya çıkan çirkin görüntüyle ilgili sitem ettiler.
Bu çirkin görüntülerin önüne geçmenin çok kolay bir yolu olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Zabıta görevini yapsa ve bu bölgede yaşayan kişilere çevreyi kirlettikleri için ceza kesse herhalde bir daha böyle bir görüntüyle karşılaşmayacağız” diye konuştular.
Ancak insanlarımızın bilinçlenmesinin şart olduğunu belirten vatandaşlarımız, çevre bilincinin yaygınlaşması halinde bu kirliliklerin azalacağını umut ettiklerini sözlerine eklediler.
 
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