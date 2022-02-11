“Şehir içlerindeki trafik aksamasının en büyük nedeni böyle sürücüler”

Ayaklı Gazete köşemizde neredeyse gün geçmiyor ki yanlış park veyahut sorumsuzca park edip giden sürücü şikayetleri yayımlamayalım



Geçtiğimiz gün bize ulaşan bir Girne sakini araç sürücüsü vatandaşımız bize gönderdiği fotoğrafla sitemlerini dile getirerek, ülkede şehir içlerinde trafiğin aksamasının en büyük suçlusunun trafik kurallarına uymayan veyahut park yapmasını bilmeyen sürücüler olduğunu ifade ettiler.

Fotoğrafta görülen aracın Girne’deki Simit Dünyası önünde yol ortasında park edilerek gidildiğini ifade eden duyarlı sürücü vatandaşımız “aracımla bir iş yemeğine gitmek için kısa olduğu için bu sokağı kullanmak istedim ancak fotoğrafta görülen araç sürücüsünün duyarsızca aracını yol ortasına bırakıp gitmesinden dolayı dakikalarca orada kaldım” dedi.

Defalarca korna çalıp, çevredekilere bu araç sahibi kimse çekmesi için çağrı yapmasına karşın kimsenin gelip aracı oradan almadığını söyleyen vatandaşımız “Bunun üzerine bende geri geri giderek başka yola girdim. Ama yolum uzadığı içinde iş yemeğine geç kaldım” dedi.

Ülkede trafik kurallarına uymanın her sürücünün görevi olduğunu bu nedenle böyle duyarsızca yol ortasına park yapan sürücüleri polise bildirmek gerektiğini düşünerek polise şikayetini ilettiğini sözlerine ekledi.



