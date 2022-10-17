Şehir içlerinde ağır vasıtalar trafiği kilitliyor

Bu kadar ağır iş aracı en yoğun saatte neden şehir içinde?!?!?!





Ayaklı Gazete’ye ulaşan Alsancak bölgesi sakini bir vatandaşımız, Alsancak bölgesinde gerek sabah saatlerinde gerekse okullardan çıkış saati ve akşam iş çıkışı yaşanan trafik keşmekeşliğine dikkat çekti. Geçtiğimiz Cuma günü sıkıntılarını bizlerle paylaşan vatandaşımızın söyledikleri şöyle:

“Bu sabah 7.40’da bütün aile evden çıktık! Çocuklar Buğra ile okul için Bellapais’e ben DAÜ için Mağusa’ya sürdüm.

Karaoğlanoğlu- Bellapais arası yaklaşık 12 km. Çocuklar okula 8.15’de vardılar! 35 dakikada!

Karaoğlanoğlu- Mağusa arası yaklaşık 76 km! Ben DAÜ’ye 8.30’da geldim! 50 dakikada!

Günde en az iki defa aslında 15dklık bir yolu 35 dakika olarak gidip geliyoruz!

Girne’de şehir içi trafiğinin en önemli nedenlerinden biri gün boyu trafikteki ağır iş araçları. Buna en yoğun saatlerde belediyenin iş araçları dahil!

Oysa sadece buna düzenleme getirilse, denetlense ve sabah okul trafiğine ya da iş çıkış trafiğine, mikserler, türlü tırlar eklenmese, en önemli avantaj konumundaki tali yollar trafiğe kazandırılsa, sorunun çok önemli bir kısmı zaten çözülecek!

10 dakikalık bir mesafenin 35 dakika sürmesi NORMAL değildir!!!

Bu kadar ağır iş aracı en yoğun saatte neden şehir içinde?!?!?!

