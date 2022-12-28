Seçimlerde oy verme yasası yeniden düzenlenmeli

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı köylü vatandaşlarımız, ülkemizde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerin olaysız bir şekilde tamamlandığını ancak dikkatlerini çeken bir hususu bizlerle paylaşmak istediklerini dile getirdiler.

Ülkemizde seçimlerle ilgili olarak yapılmış yasanın yenilenmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, bunun nedenin ise uzun yıllar ülkede kalmayan kişilerin seçim günü veyahut bir gün öncesinde ülkeye gelerek oy vermelerinin resmen halkın seçme hakkını gasp etme olduğunu savundular.

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan yerel seçimler için köylerinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya gittikleri zaman gördükleri bazı kişilerden dolayı şok yaşadıklarını ifade eden vatandaşlarımız “Köyümüzde neredeyse 10 yıldır yaşamayan ve üstelik yurt dışında ikamet eden kişilerin oy kullandıklarını görmek bizi şok etti” dediler.

Gerek köy muhtarını gerekse belediye başkanını seçmek için sandığa giden bu kişilerin neye göre seçim yapıp oy kullandıklarını sorgulayan vatandaşlarımız “Bu yapılan resmen bizim seçme hakkımızı gasp etmedir. Derhal seçim ve halkoylaması yasası gözden geçirilmelidir” diyerek yıllardır ülkede kalmayan bir kişinin gelip seçim günü oy kullanarak seçimin kaderini belirlememesi gerektiğini sözlerine eklediler.



