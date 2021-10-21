Sebzenin yanına yanaşılmıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, sonbahar aylarının yaşandığı bugünlerde özellikle kış sebzelerinin yavaş yavaş tezgahlara gelmeye başlamasına karşın fiyatlarının el yaktığını belirttiler.



Özellikle, brokoli, taze fasulye ve karnabahar gibi sebzelerin fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, ilerleyen günlerde de bu şekilde devam etmesi durumunda kış sebzesi yiyemeyeceklerini dile getirdiler. Brokoli’nin 12 TL’den, karnabaharın 18 TL’den, taze fasülyenin 23 TL’den satıldığına dikkat çeken vatandaşlarımız, bu arada daha tazesi piyasaya çıkmamasına karşın patatesin 7 - 7,5 TL’den satılmasının da kendilerini kaygılandırdığını belirttiler.

Vatandaşlarımız, bu pahalılıkla evlerinde yemek pişemeyeceğini ifade ederek “Bir evde asgari ücretle çalışan sadece bir kişiyse o ailenin evinde ekmekten başka bir şey yenmiyordur” diyerek sitem ettiler.



