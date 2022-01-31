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Sebze yemek zengin işi

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Sebze yemek zengin işi

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, kış aylarını yaşadığımız bugünlerde marketlere giderken artık korkar olduklarını zira sebze fiyatlarının uçtuğunu dile getirerek bazı fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.
Vatandaşlarımız, özellikle marketlerin sebze reyonlarındaki fiyatları gördükçe sebze yemenin zengin işi olduğunu düşündüklerini dile getirdiler.
Sebze reyonlarında bulunan Patlıcan’ın 32,5, Kabak’ın 32, Salatalık’ın 30, patatesin 11.50 TL, maydanoz 5.5 TL’den satıldığına dikkat çeken vatandaşlarımız, bu fiyatların nasıl bu kadar yükseldiğini sorguladılar.
Vatandaşlarımız “Tamam maliyetler oldukça yükseldi. Ancak bu kadar da fiyat artışı olması akıl mantık işi değil. Bu fiyatlar konusunda denetim yapılması şart oldu” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler. 
 
 
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