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Sebze fiyatları el yakıyor

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Sebze fiyatları el yakıyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, sonbahar aylarının yaşandığı bugünlerde özellikle kış sebzelerinin yavaş yavaş tezgahlara gelmeye başlamasına karşın fiyatlarının el yaktığını belirttiler.

Özellikle, brokoli, taze fasulye ve karnabahar gibi sebzelerin fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, ilerleyen günlerde de bu şekilde devam etmesi durumunda kış sebzesi yiyemeyeceklerini dile getirdiler. Brokoli’nin 170 TL’den, taze fasülyenin 150 TL’den satıldığına dikkat çeken vatandaşlarımız, bu arada daha tazesi piyasaya çıkmamasına karşın patatesin 45-50 TL’den satılmasının da kendilerini kaygılandırdığını belirttiler.

Vatandaşlarımız, bu pahalılıkla evlerinde yemek pişemeyeceğini ifade ederek “Bir evde asgari ücretle çalışan sadece bir kişiyse o ailenin evinde ekmekten başka bir şey yenmiyordur” diyerek sitem ettiler.

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