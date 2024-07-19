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Sazlıköy – Mehmetçik yoluna dikkat

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Sazlıköy – Mehmetçik yoluna dikkat
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı İskele bölgesi sakini vatandaşlarımız geçtiğimiz günlerde gittikleri Sazlıköy yolunda karşılaştıkları yoldaki yarılmalar nedeniyle yaşadıkları şoku bizlerle paylaşarak sitemlerini paylaştılar.
Fotoğrafta görülen Sazlıköy - Mehmetçik arasından anayol olduğunu belirten vatandaşlarımız “Yol kaydı gidiyor. Ya trafiğe kapatın, ya tamir edin” diyerek Karayolları Dairesi’ni göreve davet ettiler.
Duyarlı vatandaşlarımız, yol boyunca geniş yarıkların olduğunu araba lastiğini sığacak kadar yarıklar oluştuğunu iddia ederek “Aman geç olmasın aman ahlar vahlar çekmeyelim, aman "keşke" demiyelim” dediler.
Ülkemizde anayolların her geçen gün kötüleştiğine dikkat çeken duyarlı vatandaşlarımız, bunun en büyük sebebinin ise ağır vasıta araçlarının artması ve çok fazla yük taşıması olduğunu da sözlerine eklediler.
 
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