Sarımsak, üreticinin elinde kaldı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı üretici vatandaşlarımız, ülkemizde ve dünyada yaşanan yeni tip koronavirüs salgının özellikle üretim sektörünü çok kötü vurduğunu dile getirerek bu yıl birçok ürünün ellerinde kaldığını ifade ettiler.



Ülkemizde 13 aydır devam eden pandemi koşullarından dolayı tüketimin gerilediğini ve bu nedenle üreticinin ürettiği birçok ürünün elinde kaldığını anlatan üretici vatandaşlarımız “Geçtiğimiz yıldan beridir ne üretiyorsak elimizde kalıyor. Son olarak sarımsak üretimi yaptık. Hasadını yapmamıza rağmen ne arayan var ne soran. Tüccar oldukça düşük fiyatlar öneriyor. Anlayacağınız bu üründe elimizde kaldı” dediler.

Son bahar ürünü patatesin de ellerinde kaldığını belirten üretici vatandaşlarımız, sarımsağı geçtiğimiz yıl tanesi 3 TL’den satmalarına rağmen bu yıl 2 TL’ye dahi müşteri bulamadıklarını ifade ettiler.

Bu konuda Tarım Bakanlığı’nın kendilerine yardımcı olmasını ve ihracat için piyasa bulmalarını talep eden üreticilerimiz bu gidişle üretimin durma noktasına geleceğini sözlerine eklediler.



