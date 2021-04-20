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Sandık görevlileri 6 aydır ödeme bekliyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz yıl Ekim ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili ödeneklerin halen daha ödenmediğini belirterek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Sandık görevlileri 6 aydır ödeme bekliyor
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Yapılan seçimin üzerinden yaklaşık 6 aydan fazla bir zaman geçtiğini ve hatta erken seçimin konuşulduğunu belirten vatandaşlarımız “Ekim 2020’de yapılan seçimlerin 1. ve 2. turda görev yapan sandık görevlileri yaklaşık 16 saat görev yapmalarına karşın henüz bu görevlerinin karşılığını alamadılar” dediler.
Dün Maliye Bakanı’nın Ekim 2020’ye ait ek mesailerin ödendiğini açıkladığını hatırlatan vatandaşlarımız, ek mesai alan kişilerin zaten bir geliri olan memurlar olduğunu fakat bu seçimlerde görev alan kişilerin birçoğunun özel sektör çalışanı veya işsiz kişiler olduğunu ifade ettiler.
Bu konuda yetkililerin gerekeni yapmasını beklediklerini belirten vatandaşlarımız, bu zor günlerde küçük de olsa verilecek o paraya ihtiyacı olan kişileri unutmamak gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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