“Sanayi bölgesi değil sanki lağım çukuru”

Ayaklı Gazete’ye Mağusa Büyük Sanayi bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, dün çektikleri bazı fotoğrafları bize göndererek bu konudaki endişelerini bizlerle paylaştılar.

Fotoğraflarda görülen yerin Mağusa Büyük Sanayi Bölgesi’nin içi olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Burası Sanayi Bölgesi’nde oldukça kalabalık bir bölge ancak lağım suları nedeniyle bölgedeki sanayiciler veya çalışanlar, hem pis kokular hem de bulaşıcı hastalık tehlikesi nedeniyle dışarda duramıyorlar” dediler.

Zamanın doğru dürüst bir zemin etüdü yapılmadan konuşlandırılan Sanayi Bölgesinin adeta bir bataklığa döndüğünü ifade eden bölge sakinleri “hem dere yatağının olduğu hem de bataklık gibi bir zemine sahip bir bölge olan buranın bu hale geleceği hesaplanmalıydı” dediler.

İlerleyen günlerde bu lağım suları nedeniyle salgın hastalık görülebileceğini sözlerine ekleyen duyarlı vatandaşlarımız Çevre ve Sanayi Dairesi yetkililerini göreve davet ettiler.

