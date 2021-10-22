banner583
Red and White tribünlere renk katıyor
Red and White tribünlere renk katıyor
20 0
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
216 0
 
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
21 0
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
51 0
24 0
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
54 0
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
42 0
banner661
banner726

Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde birçok bölgede bulunan sanayi bölgelerinin çevre düzeni olmadığını dile getirerek, buralara iş için gidenlerin şoka uğradığını söyleyerek, görüşlerini paylaştılar.

banner714
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
banner721
 
Gerek Lefkoşa, Mağusa gibi büyük sanayi ve küçük sanayi olarak bilinen bölgeleri olan yerlerde gerekse İskele ile Karaoğlanoğlu’nda bulunan sanayi bölgelerinde yeterli bilgilendirme tabelaları olmadığını ifade eden vatandaşlarımız, bu nedenle ilk kez buralara giden bir kişinin yolunu kaybetmelerinin mümkün olduğunu kaydettiler.
Öte yandan sanayi bölgelerinde iş yerlerinin çevre düzenlemelerinin çok kötü durumda bulunduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, birçok işyerinin molozlardan dolayı görünmez olduğunu sözlerine eklediler.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.