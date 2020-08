Salgın sürecinde okulların açılması nasıl olacak?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız ve öğrenci velileri, yaklaşık olarak 6 aydır ülkemizde ilk ve orta eğitimde okulların pandemi nedeniyle kapalı olduğunu ancak hükümetin Eylül başında okullarda eğitimi başlatmayı planladığını dile getirerek bu konudaki düşüncelerini paylaştılar.

Bize ulaşan veliler, okullar konusunda aile ve okul analizleri iyice araştırılması gerektiğini, evden çalışan ebeveynler tespit edilmeli veya kamu ve özel bu yönde uygulama yapmaları zorunlu olması gerektiğini kaydettiler.

Bununla birlikte öğretmenler ve sendikalarla görüşülerek öğretmenlerin çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen veliler, “Okullar gruplara veya yaş kategorilerine göre saatlere paralel ayrılmalı veya yeniden düzenlenmeli. Sınıflar ve genel alanlarda dünyada yapılan düzenlemeler dikkate alınmalı. Bazı ülkelerde her sıra plastik panellerle ayrılıyor, bazı ülkelerde maske zorunlu ve bazı ülkelerde her 1,5 saate bir el ve yüz yıkama zorunlu veya hepsi birden” dediler.

Özellikle okul giriş çıkışlarında sıkışıklığa dikkat edilmesinin şart olduğunu belirten vatandaşlarımız “Bazı ülkelerde okul giriş çıkışları düzenliyor ve birden çok giriş kapısı yaptırılarak farklı sınıflara özel kapılar ve güzergahlar belirleniyor, kantin ve buna benzer noktalarda uygulamalar da bu kapsamda ele alınmalı” diye konuştular.

Temizlik ve hijyenin çok önemli olduğunu da vurgulayan vatandaşlarımız, “Okullar temizlik şirketleri tarafından her gün bir kaç periyotta hijyen hale getirilmekte, doğal olarak bu alana özel bütçelendirilme yapılmakta” denildi.