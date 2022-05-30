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“Sahillerimizi koruyalım”

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“Sahillerimizi koruyalım”

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, havaların ısınmasıyla denize girmek için hazırlıklara başladıklarını ancak bazı sahillerimizde kendini bilmez kişilerin fotoğraflarda görüldüğü gibi çeşitli molozları sahile bıraktıkları için kirliliğin hat safhada olduğunu kaydettiler.
Fotoğrafta görülen yerin Kuzey sahil şeridinde Esentepe bölgesinde bir sahil kenarı olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi bazı kendini bilmezler evlerindeki, molozları, şişeleri ve daha birçok şeyi sahile bıraktılar. Çöplükler yetmedi sahillerimizi mi kirletmeye sıra geldi. Sanki de hiç çöp toplayan yokmuş gibi sahillerimizi de kirletiyoruz. Sahillerimizi lütfen koruyalım” diyerek sitem ettiler.
Sahillerin zaten denizden gelen çeşitli atıklarla kirlendiğini de belirten vatandaşlarımız, bazı kendini bilmezlerinde bu yaptıklarıyla çok daha kötü duruma geldiğini söyleyerek bu konuda herkesin daha duyarlı olmasını istediler.
 
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