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Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor

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Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan kuzey sahil şeridinin şirin köylerinden olan Küçükerenköy sakini vatandaşlarımız, bölgede son yıllarda hızlı bir yapılaşma olduğunu ve bu nedenle kısa bir süre sonra albenisini kaybedeceğini iddia ederek bize gönderdikleri fotoğraflarla düşüncelerini paylaştılar.
Küçükerenköy sakinleri gönderdikleri fotoğrafla ilgili olarak bölge emirnamesinde zemin kat ve birinci kat olarak iki kat yapılaşmaya izin verildiğine vurgu yaparak “Sizce bu inşaat kaç katlıdır?” diye sorguladılar.
Ayrıca inşaat alanı bölgede %20 ile sınırlandırıldığını belirten bölge sakinleri “Bu inşaat alanındaki kamu yolları iptal edildiğinden ve sahil şeridi içindeki kamu arazilerinin tapusu yasaya rağmen özele verildiğinden normalde yapabileceği inşaat alanının üstüne çıkılmıştır” dediler. Kişiye göre uygulamaların bu ülkeye yapılan en büyük kötülük olduğuna vurgu yapan vatandaşlarımız, bunun adalet anlayışını bozduğunu ifade ettiler.
Köylerinde sahil parkı yapılabilecek en uygun arazilerin, sahil şeridi içindeki kamu arazileri olduğunu ancak buraların yasaya rağmen bir kılıf uydurularak özele tapulandığını belirten bölge sakinleri “Buna izin verenler kadar, bu peşkeşe ses çıkarmayanlar da tarih önünde sorumludurlar” dediler.
Köy imajına uymayan, estetikten yoksun kutu gibi betonarme yapılara izin verenlerin, geri dönüşü olmayacak şekilde ülkemizi mahvettiklerini söyleyen vatandaşlarımız “Bu çağdaş gelişme değildir. Deniz kenarında Kordonboyu caddesi yapılmasını engelleyen bu sahil siteleri, bölgemizde üretilecek ekonomik faydanın genele yayılmasını da engellemektedir” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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