banner583
banner590
Motorcular yarış takvimini bekliyorlar
Motorcular yarış takvimini bekliyorlar
14 0
Koku Sandığınızdan Çok Daha Önemli
Koku Sandığınızdan Çok Daha Önemli
20 0
 
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
2.4B 0
Yoğun bakımda nikah
Yoğun bakımda nikah
114 0
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
22 0
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
31 0
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
47 0
banner529
banner570

Sağlık merkezlerinde de aşı yapılmaya başlanması sevindirdi

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, dünyada ve ülkemizde her geçen gün artan koronavirüs salgınına umut olan aşılama konusunda ülkemizde de çalışmalar hızla devam ederken ilk başladığı günlerde beş merkezde yapılan aşıların hafta başından itibaren sağlık merkezlerinde de yapılmaya başlanması halk arasında sevindirdi.

Sağlık merkezlerinde de aşı yapılmaya başlanması sevindirdi
banner601
 
Özellikle yerel yönetimlerin de aşılar konusunda Sağlık Bakanlığı’na yardımcı olma konusunda istekli olması sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın bucaklarda bulunan Sağlık Merkezlerinde aşı yapılmasına izin vermesi kırsal kesimdeki vatandaşları oldukça sevindirdi.
Yeni Erenköy Sağlık Merkezi’nden sonra bugünden itibaren, Mehmetçik, Geçitkale, Akdoğan gibi sağlık merkezlerinde Sinovac aşısının yapılmaya başlanması bu bölge ve civarı köylerdeki vatandaşları memnun etmiş.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.