Sağlık merkezlerinde de aşı yapılmaya başlanması sevindirdi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, dünyada ve ülkemizde her geçen gün artan koronavirüs salgınına umut olan aşılama konusunda ülkemizde de çalışmalar hızla devam ederken ilk başladığı günlerde beş merkezde yapılan aşıların hafta başından itibaren sağlık merkezlerinde de yapılmaya başlanması halk arasında sevindirdi.



Özellikle yerel yönetimlerin de aşılar konusunda Sağlık Bakanlığı’na yardımcı olma konusunda istekli olması sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın bucaklarda bulunan Sağlık Merkezlerinde aşı yapılmasına izin vermesi kırsal kesimdeki vatandaşları oldukça sevindirdi.

Yeni Erenköy Sağlık Merkezi’nden sonra bugünden itibaren, Mehmetçik, Geçitkale, Akdoğan gibi sağlık merkezlerinde Sinovac aşısının yapılmaya başlanması bu bölge ve civarı köylerdeki vatandaşları memnun etmiş.

