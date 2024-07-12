Sabri Orient ve çevresi büyük tehlike arz ediyor

Ayaklı Gazete'ye ulaşan duyarlı vatandaşlarımız, Sabri Orient olarak bilinen binanın ve arka tarafında bulunan dükkânların tam anlamıyla terk edilmiş bir hale geldiğini ve bina sahipleri de dâhil olmak üzere kimsenin bu bölgeye el atmadığını aktardılar. Bir zamanlar hareketli ve canlı olan bu bölgenin kaderine terk edildiğini dile getiren vatandaşlarımız, duruma dikkat çekmek için seslerini duyurmak istediler.

Bölgedeki apartmanlarda yaşayan çocukların oyun oynayabilecekleri güvenli alanlardan mahrum kaldıklarını belirten vatandaşlarımız, çöpler ve molozların fare ve yılan yuvasına dönüştüğünü kaygıyla ifade ettiler. Bu durumun çocuklar için büyük bir tehlike oluşturduğunu vurgulayan vatandaşlarımız, bölgemize yakın bir park ya da bahçe olmadığını ve çocukları eve kapatmak zorunda kalmaktan endişe duyduklarını dile getirerek, "Çocuklarımızı sokaktan mahrum mu edelim? Onların oyun oynayabilecekleri güvenli alanlar yok mu olsun?" şeklinde sitem ettiler.



