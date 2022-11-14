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Rogarlar temizlik bekliyor

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Büyük şehirlerde kanalizasyonlara akan yol kenarlarındaki rogarların temizliğinin çok önemli

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Rogarlar temizlik bekliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde Kasım ayı başı itibariyle bereketli yağmurların düşmeye başladığını ifade ederek bu bereketli yağmurların felakete dönüşmemesi için özellikle yerel yönetimlerin üzerlerine düşen görevleri yapmaları gerektiğini dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla uyarılarını bizlerle paylaştılar.
Özellikle her geçen gün betonlaşan büyük şehirlerde kanalizasyonlara akan yol kenarlarındaki rogarların temizliğinin çok önemli olduğuna vurgu yapan vatandaşlarımız, fotoğrafta görüldüğü gibi rogar kapağının uzun süredir temizlenmediği için toprakla dolduğunu ifade ettiler.
Bu rogar kapaklarının tıkanmasının anlamının suyun yollarda veyahut mahalle aralarında birikmesi anlamına geldiğini bundan dolayı da su baskınlarının yaşanma ihtimalinin arttığını vurgulayan vatandaşlarımız, yetkililerin buna dikkat etmeleri gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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