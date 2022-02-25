Refüjlerdeki otlar insan boyunu geçti

Refüjlerdeki otların temizliğini yapması gerekenin Karayolları Dairesi olduğunu belirten vatandaşlarımız ancak ülkemizde Karayolları Dairesi’nin sadece adının olduğunu vurguladı.





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, sürekli olarak kullandıkları, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun bazı bölgelerinde bulunan refüjlerdeki otların insan boyunu geçtiğine dikkat çekerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Bize fotoğraf göndererek ulaşan sürücü vatandaşlarımız, özellikle Mağusa – Mutluyaka kavşağı arasında kalan yolda orta refüjdeki otların neredeyse 2 metreye ulaştığını belirterek bu otların büyük tehlikeye gebe olduğunu ifade ettiler.

Orta refüjlerdeki otların büyümesinden dolayı bu refüjlerde bulunan uyarı levhalarının görünmez duruma geldiğini anlatan vatandaşlarımız, ayrıca geceleyin bu refüjlerden fırlayacak kedi ve köpeklerinde kazaya sebebiyet verebileceğine dikkat çektiler.

Bu otların temizliğini yapması gerekenin Karayolları Dairesi olduğunu belirten vatandaşlarımız ancak ülkemizde Karayolları Dairesi’nin sadece adının olduğunu sözlerine eklediler.

