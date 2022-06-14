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Refüjlerde ot ve moloz temizliği şart

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Karayolları Dairesi ekiplerinin bazı bölgelerde refüj temizliği yaptığını ancak anayollarda gerekli temizliğin yapılmasının şart olduğuna vurgu yapan vatandaşlarımız, bir yangına karşı herkesin dikkatli olmasının şart olduğunu sözlerine eklediler.

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Refüjlerde ot ve moloz temizliği şart

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yaz aylarını yaşadığımız bugünlerde kuruyan otlardan dolayı yangın tehlikesinin hat safhada olduğunu ifade ederek, bu konudaki görüş ve önerilerini bizlerle paylaştılar.
Gerek refüjlerde gerekse yol kenarlarında otların kuruduğunu, duyarsız vatandaşların çevreye bıraktığı molozların oldukça arttığına vurgu yapan vatandaşlarımız, bu molozların ve otların temizlenmesinin hem güzel bir çevre hem de güvenli bir yol için şart olduğunu belirttiler.
Karayolları Dairesi ekiplerinin bazı bölgelerde refüj temizliği yaptığını ancak anayollarda gerekli temizliğin yapılmasının şart olduğuna vurgu yapan vatandaşlarımız, bir yangına karşı herkesin dikkatli olmasının şart olduğunu sözlerine eklediler.
 
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