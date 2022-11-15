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“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”

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“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde her ay fiyatı yükselen kırmızı ve beyaz et nedeniyle artık evlerde et yenilemez olduğunu ifade ederek bu konudaki isyanlarını bizlerle paylaştılar.
Vatandaşlarımız ülkemizde kırmızı et fiyatlarının adeta uçuşa geçtiğini ancak beyaz et fiyatlarının da çok yüksek olduğunu dile getirerek “Bir kilo kuzu eti en düşük 230 TL, 1 kilo dana kıyma 240 TL, 1 kilo tavuk 70 TL olmuş. Bu fiyatlarla artık evlerde et yenilemeyecek” diyerek sitem ettiler.
Ülkemizde her geçen gün yükselen maliyetler nedeniyle başta kırmızı ve beyaz et fiyatlarının sürekli zamlandığını söyleyen vatandaşlarımız, gerek kırmızı gerekse beyaz etin önemli bir protein kaynağı olduğuna vurgu yaparak “Sanırız bundan sonra proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek. Bunun da anlamı çelimsiz insanlar olacaktır” dediler.
Proteinin önemli bir bileşen olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, bu nedenle insanların protein kaynaklı besinler alması gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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