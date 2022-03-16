Portakalın içinden kabuklu portakal çıktı





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, geçtiğimiz gün evinde yaşadığı bir ilginç olayı bizlerle paylaşarak şaşkınlığını dile getirdi.

Pazar günü evinde çoluk çocuk otururken meyve yemek için eline aldığı portakalı soyduğu zaman karşılaştığı fotoğraftaki görüntü karşısında şok olduğunu ifade eden vatandaşımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi portakalın içinden portakal çıktı. Üstelikte kabuklu bir şekilde” diye konuştu.

Geçmişte de portakalın içinden portakal çıktığını ancak kabuklu olmadığını söyleyen vatandaşımız “Bu şekilde bir durumla ilk kez karşılaştık. Bunun sebebi nedir? Arı aşılaması mı yoksa hormon kullanımı anlayamadık” diyerek şaşkınlıklarını paylaştı.

