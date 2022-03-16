banner762
Portakalın içinden kabuklu portakal çıktı
Portakalın içinden kabuklu portakal çıktı
16 0
1955 yılından kalan yasaya el atın artık
1955 yılından kalan yasaya el atın artık
59 0
 
29 0
1.4B 0
Minik cimnastikciler Dr. Küçük anısına yarıştı
Minik cimnastikciler Dr. Küçük anısına yarıştı
61 0
Her yerde ‘Basket’ var
Her yerde ‘Basket’ var
11 0
Erenköy koşar adım 1. Lig’e
Erenköy koşar adım 1. Lig’e
267 0
banner797
banner794

Portakalın içinden kabuklu portakal çıktı

banner476

banner714
Portakalın içinden kabuklu portakal çıktı

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, geçtiğimiz gün evinde yaşadığı bir ilginç olayı bizlerle paylaşarak şaşkınlığını dile getirdi.
Pazar günü evinde çoluk çocuk otururken meyve yemek için eline aldığı portakalı soyduğu zaman karşılaştığı fotoğraftaki görüntü karşısında şok olduğunu ifade eden vatandaşımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi portakalın içinden portakal çıktı. Üstelikte kabuklu bir şekilde” diye konuştu.
Geçmişte de portakalın içinden portakal çıktığını ancak kabuklu olmadığını söyleyen vatandaşımız “Bu şekilde bir durumla ilk kez karşılaştık. Bunun sebebi nedir? Arı aşılaması mı yoksa hormon kullanımı anlayamadık” diyerek şaşkınlıklarını paylaştı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.