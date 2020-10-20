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Polisin yanlış parklara müdahale etmesi için harekete geçmesi şart

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Ayaklı Gazete’ye Lefkoşa’dan ulaşan bazı işyeri sahipleri, işyerlerinin önünde veya arkasında kendilerine ait olan park yerlerine başka kişilerin gelip uzun süreli araçlarını park etmelerinden dolayı büyük mağduriyet yaşadıklarını ve bu konuda polise şikayette bulunmalarına rağmen polisin gerekli müdahaleyi yapamadığını ifade ederek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Polisin yanlış parklara müdahale etmesi için harekete geçmesi şart
 
Vatandaşlarımız, “Polise defalarca şikayette bulunmamıza rağmen her gün bazı kişiler araçlarını park yerimize bırakıp gidiyorlar. Polisi aradığımız zaman bize ‘elimizde araçla ilgili ulaşacağımız bir kayıt yok” deniliyor. Ancak polisin bu araçları çekme yetkisi de mi yok” diye sorguladılar.
Fotoğrafta görülen aracın işyerinin giriş kapısının önüne park ettiği için ofise giremediklerini belirten vatandaşlarımız, bunun çok büyük bir saygısızlık olduğunu ifade ettiler.
Dünyada polisin kullandığı bir kayıt sistemi olduğunu ve yollarda olan tüm araçların sürücülerinin SCR’sinin ve telefon numaralarının kayıtlı olduğunu aktaran vatandaşlarımız, ancak bizim gibi ufak bir ülkede bu sistemin işlememesini hayretle karşıladıklarını sözlerine eklediler.
 
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