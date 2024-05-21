“Poliklinik önüne bir cep yapmak çok mu zor?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesi sakini bir vatandaşımız geçtiğimiz gün gittiği Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde gözlemlediği bir sıkıntıyı bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

Vatandaşımız, Gazimağusa Devlet Hastanesi polikliniğinin önūnde insanlar ortopedik hastalarını en yakın nokta olan kapıya bırakmak zorunda olduğunu ancak bu kez de trafik sıkıştığını belirtti.

“Karşı tarafta hasta bırakma yeri var ama tekerlekli sandalye yok. Tekerlekli sandalyeleri insanlar alıp gidiyormuş deniyor. Zaaf ūstūne zaaf” diyen vatandaşımız ortopedi hastalarının resmen işkence çektiğini kaydetti.

Bu sorunu çözmenin çok kolay olduğunu ifade eden vatandaşımız “Poliklinik kapısının yanına hasta indirmek için cep gibi birşey yapmak bu kadar mı zor? Bu cep yapılsın ne trafik sıkışacak ne de ortopedik hastalar eziyet çekecektir” diyerek yetkililere önerisini iletti.

