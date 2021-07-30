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Plakasız araçlar yollarda cirit atıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde bazı kuralların bile bile çiğnendiğini dile getirerek bize gönderdiği bir fotoğrafla trafikte plakasız araçlarla dolaşan araç sürücülerinden dolayı sitemlerini paylaştı.

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Plakasız araçlar yollarda cirit atıyor

Vatandaşımız, yasa ve kurallara göre ülkede her ne çeşit olursa olsun araçların plakasız olarak trafiğe çıkmamasının emredildiğini söyleyerek, “Fotoğrafta görüldüğü gibi Lefkoşa’nın göbeği sayılan Türkiye Büyükelçiliği karşısındaki anayolda iki adet plakasız araç seyir halindeydiler. Herhalde bu araçlar satış için denenmekteydiler” diye konuştu.
Bir alıcı tarafından bile denemek için sürülen aracın mutlaka geçici plakalı olması gerektiğini belirten vatandaşımız “Bu plakasız araçlar bir yaya çarpıp kaçsa veya bir kazaya sebebiyet verip oradan uzaklaşsa kim olduğu nasıl tespit edilecek çok merak ediyorum” diyerek plakasız araç kullanılmaması gerektiğini sözlerine ekledi. 
 
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