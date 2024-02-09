“Piyasa tam kabak tadı verdi”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde son aylarda iğneden ipliğe herşeye zam yapıldığını belirterek özellikle sebze ürünlerindeki fiyat artışının tam fotoğraftaki gibi kabak tadı verdiğini söyleyerek sitemlerini paylaştı.

Özellikle taze sebze fiyatlarının oldukça yükseldiğini söyleyen vatandaşımız, “Dün bir markette alış-veriş yaptığım sırada sebze reyonuna gittiğimde fiyatları görünce şokumu yaşadım. Taze fasülye, patlıcan, domates fiyatları uçmuş ama Allah’ın kabağı 90 TL olur mu?” diyerek isyanını paylaştı.

Kış aylarının çok aranmayan bir sebzesi olmasına rağmen kabağın 90 TL kilosundan satılmasına anlam veremediğini söyleyen vatandaşımız, bu fiyatların bu kadar yükselmesinin sebebinin üretici mi tüccar mı yoksa marketler mi olduğunu sorgulayarak ülkede fiyat denetimin şart olduğunu sözlerine ekledi.

