banner913
banner932
Tahsin’den Omonia’yla profesyonel sözleşme
Tahsin’den Omonia’yla profesyonel sözleşme
108 0
Mali Polis, Arıklı’nın servetini araştıracak
Mali Polis, Arıklı’nın servetini araştıracak
26 0
 
Metehan, Haziran’a kadar genişletilecek
Metehan, Haziran’a kadar genişletilecek
30 0
Mezar taşlarında isimleri olmayacak
Mezar taşlarında isimleri olmayacak
24 0
Liverpool ve Real Madrid kan kaybetti
Liverpool ve Real Madrid kan kaybetti
39 0
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
37 0
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
118 0
banner1012
banner985

“Piyasa tam kabak tadı verdi”

banner974
“Piyasa tam kabak tadı verdi”
banner971
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde son aylarda iğneden ipliğe herşeye zam yapıldığını belirterek özellikle sebze ürünlerindeki fiyat artışının tam fotoğraftaki gibi kabak tadı verdiğini söyleyerek sitemlerini paylaştı.
Özellikle taze sebze fiyatlarının oldukça yükseldiğini söyleyen vatandaşımız, “Dün bir markette alış-veriş yaptığım sırada sebze reyonuna gittiğimde fiyatları görünce şokumu yaşadım. Taze fasülye, patlıcan, domates fiyatları uçmuş ama Allah’ın kabağı 90 TL olur mu?” diyerek isyanını paylaştı.
Kış aylarının çok aranmayan bir sebzesi olmasına rağmen kabağın 90 TL kilosundan satılmasına anlam veremediğini söyleyen vatandaşımız, bu fiyatların bu kadar yükselmesinin sebebinin üretici mi tüccar mı yoksa marketler mi olduğunu sorgulayarak ülkede fiyat denetimin şart olduğunu sözlerine ekledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.