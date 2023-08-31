“Pile'ye "yol" var da bize yok mu?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa Büyük Sanayi Bölgesi çalışanları binlerce kişinin çalıştığı Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ne arkadan giriş yapılmamasının mağduriyetini dün yine yaşadıklarını dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Yıllardır her resmi tören de olduğu gibi yine bir resmi geçit töreni olan 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni nedeniyle Lefkoşa'da Sanayi Bölgesine girmenin yasak olmasından dolayı yolların kapalı olduğunu belirten sanayi çalışanları “Bu gördüğünüz 200'e yakın araç, bu boş tarla içine neden park etti? Lefkoşa'da Sanayi Bölgesi'ne giremedikleri için... Yollar 30 Ağustos nedeniyle kapatıldığı için...” dediler.

Tören dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın sabah saatlerinde trafiğe kapatılmasından dolayı yüzlerce çalışan, fabrika, atölye sahibinin, işyerine ulaşmak için yürümek zorunda kaldığını söylediler.

Sanayi bölgesi çalışanları ancak siyasi nedenlerle yol yapabilen hükümetin ne çalışanı ne işvereni hiç düşünmediğini iddia ederek “Pile'ye arka taraftan "özel yol" açmayı bilenler, başkentin göbeğindeki sanayi bölgesine girişi kolaylaştıracak bir "yol" açamıyor... Sorun 40 yıldan beridir çözülemiyor...” diyerek sözlerini tamamladılar.

