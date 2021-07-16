PCR testi yerine neden antijen test yapılmak isteniyor?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız PCR testi yaptırmak için yaşadığı olayı bizlerle paylaşarak ülkedeki sistemin doğru işlemediğini dile getirerek sitemlerini paylaştı.



Vatandaşımız dün PCR testi yaptırmak için Lefkoşa’da Fuar Alanı’na gittiğini belirterek 15 dakika bekledikten sonra sırasının geldiğini belirterek “Kayıt esnasında ne iş yaptığımı nerede çalıştığımı sordular verdiğim cevaptan sonra bana ‘PCR testi yaptıramazsınız sadece Antijen testi yaptırabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı’nın bize verdiği talimat bu şekilde’ dediler” diyerek yaşadığı şoku paylaştı.

Vatandaşımız, bir vatandaş olarak burada PCR testi yapmak istediğini oradaki görevlilere de söylediğini, zira antijen testi güvenilir bulmadığını ilettiğini söyleyerek kendisine ‘yapabileceğimiz bir şey yok dediler’ dendiğini aktardı.

Bir kişinin hür iradesiyle test yaptırmak istemesinin bu şekilde darbelenmemesi gerektiğini ifade eden vatandaşımız herkesin dilediği aşı ve dileği testi yaptırması gerektiğini sözlerine ekledi.



