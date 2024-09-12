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Pazarlarda satılan çakıstezlik zeytinlere dikkat

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Pazarlarda satılan çakıstezlik zeytinlere dikkat
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı üretici vatandaşlarımız, ülkemizde hasadına henüz izin verilmemesine karşın birçok pazarda yeşil zeytin gördüklerini dile getirerek bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Ülkemizde genelde Eylül ayının ortasından itibaren hasadına izin verilen zeytinin neredeyse Ağustos ayının ortasından beridir açık pazarlarda satılmakta olduğunu gözlemlediklerini ifade eden üretici vatandaşlarımız “Birileri eline iyi para geçsin diye, zamansız hasat yaparak vatandaşlara satıyor. Ancak zeytinin gerek çakıstezinin gerekse siyah zeytin olarak hasadı için yağlanmaya başlaması en güzel zamanıdır. Bu günlerde yeterince yağlanmayan zeytinin çakıstezi erken bozulur” diyerek tüketici vatandaşları bu konuda uyarmak istediklerini dile getirdiler.

Bu yıl özellikle yaz yağmuru düşmeyen bölgelerde çakıstezlik zeytinin hiç olmadığını iddia eden vatandaşlarımız bugünlerde düşecek güzel bir yağmurun zeytinleri yağlandırabileceğini ifade ettiler.

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