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Pazarlarda satılan çakısdeslik zeytinlere dikkat

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı üretici vatandaşlarımız, ülkemizde hasadına henüz izin verilmemesine karşın birçok pazarda yeşil zeytin gördüklerini dile getirerek bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Pazarlarda satılan çakısdeslik zeytinlere dikkat
 
 
Ülkemizde genelde Eylül ayının ortasından itibaren hasadına izin verilen zeytinin neredeyse Ağustos ayının ortasından beridir açık pazarlarda satılmakta olduğunu gözlemlediklerini ifade eden üretici vatandaşlarımız “Birileri eline iyi para geçsin diye, zamansız hasat yaparak vatandaşlara satıyor. Ancak zeytinin gerek çakısdezinin gerekse siyah zeytin olarak hasadı için yağlanmaya başlaması en güzel zamanıdır. Bu günlerde yeterince yağlanmayan zeytinin çakısdezi erken bozulur” diyerek tüketici vatandaşları bu konuda uyarmak istediklerini dile getirdiler.  
 
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