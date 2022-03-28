Patates üreticisi sıkıntılı





Ayaklı Gazete’ye ulaşana haberlere göre ülkemizde patates üretimiyle ilgilenen çiftçilerin bugünlerde oldukça sıkıntılı oldukları bildiriliyor.

İlkbahar dönemi patates ekilen alanlarının mart ayının ortasından geçtiğimiz günlere kadar süren kötü soğuk havalardan dolayı büyük zarara uğradıkları bize ulaşan bilgiler arasında.

Şubat ayının ortalarından itibaren patates ekili alanlarının yeşillenmesiyle birlikte sulamaya başladıklarını bildiren patates üreticileri, ancak Mart ayı ortasında arka arkaya yaşanan don olaylarından dolayı adeta tuzla buz olan patateslerinden dolayı büyük mağduriyet yaşadıklarını kaydettiler.

Yaklaşık 1 aylık sulamalarının geriye gittiğini ifade eden patates üreticileri yeniden sulama ve ekstra bakım yapmalarıyla ancak eski haline dönebileceğini fakat verimin düşük olacağını sözlerine eklediler.

