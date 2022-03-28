banner762
banner815
2022 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
2022 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
19 0
34 0
 
Patates üreticisi sıkıntılı
Patates üreticisi sıkıntılı
20 0
Ankara’da kaynak arayışı
Ankara’da kaynak arayışı
26 0
Yenicami, gol yağdırdı
Yenicami, gol yağdırdı
22 0
Gençler rövanşı aldı
Gençler rövanşı aldı
72 0
Maseratti’nin yeni SUV’u Grecale
Maseratti’nin yeni SUV’u Grecale
20 0
banner797
banner794

Patates üreticisi sıkıntılı

banner476

Patates üreticisi sıkıntılı

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşana haberlere göre ülkemizde patates üretimiyle ilgilenen çiftçilerin bugünlerde oldukça sıkıntılı oldukları bildiriliyor.
İlkbahar dönemi patates ekilen alanlarının mart ayının ortasından geçtiğimiz günlere kadar süren kötü soğuk havalardan dolayı büyük zarara uğradıkları bize ulaşan bilgiler arasında.
Şubat ayının ortalarından itibaren patates ekili alanlarının yeşillenmesiyle birlikte sulamaya başladıklarını bildiren patates üreticileri, ancak Mart ayı ortasında arka arkaya yaşanan don olaylarından dolayı adeta tuzla buz olan patateslerinden dolayı büyük mağduriyet yaşadıklarını kaydettiler.
Yaklaşık 1 aylık sulamalarının geriye gittiğini ifade eden patates üreticileri yeniden sulama ve ekstra bakım yapmalarıyla ancak eski haline dönebileceğini fakat verimin düşük olacağını sözlerine eklediler.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.