Patates üreticisi sıkıntılı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı patates üreticisi vatandaşlarımız, ilkbahar dönemi patates ürününü hasat ettiklerini veya etmek üzere olduklarını dile getirerek, bu ürünü pazarlamakta sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek sitemlerini paylaştılar.



Bu dönemki ürünlerinin hasada hazır olduğunu ancak tüccarların kendilerinden almak istedikleri fiyat nedeniyle hasadı yapamadıklarını zira çok düşük bir fiyat biçildiğini iddia eden patates üreticileri, “Zaten bu yıl kış aylarında yağmurun az olması nedeniyle sürekli sulama yapmamızdan dolayı masraflarımız ikiye katlandı. Bir de fiyatın düşük olması bizi tamamen bitirecek” dediler.

Bu arada bugünlerde yağacak kuvvetli bir yağmur nedeniyle patateslerinin tarlada kalabileceği endişesi taşıdıklarını da dile getiren patates üreticileri, geçmiş yılları arar duruma geldiklerini sözlerine eklediler.

