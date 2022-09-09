Patates ekime hazırlanıyor ama

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, patates üreticileri sonbahar dönemi patatesi için ekim hazırlığı içinde olmalarına karşın oldukça düşünceli oldukları bize gelen bilgiler arasında



Özellikle kurak geçen kış dönemi sonrasında ilkbahar aylarında da yağışların düşük olmasından dolayı yer altı sularının çok azalması nedeniyle ekimini yapacakları patatesi sulamakta sorun yaşayabileceği endişesi içinde olan bazı patates üreticilerinin, ya tamamen üretimden kopacakları veya ekimi azaltacakları ikilemi içinde oldukları bildiriliyor.

Eylül ayı için düşebilecek etkili yağmurlara ümit bağlayan bazı patates üreticilerinin eğer Eylül ve Ekim ayında yağış olmazsa patates üretiminde verimin çok düşük olacağı endişesi içinde oldukları da gelen bilgiler arasında yer almakta.

