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Park yapmak ‘Ben park edeyim de gerisini eşek tepsin mi?’

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Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bir duyarlı sürücümüz, dün sabah saatlerinde Mağusa Kaleiçi bölgesinde bazı işleri olduğu için gittiği bölgede park ettiği aracının arkasına bırakılan van araç nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını dile getirerek fotoğraflar paylaşarak isyanını bizlerle paylaştı

Park yapmak ‘Ben park edeyim de gerisini eşek tepsin mi?’
 
Aracını hisarın altında her zaman park ettiği park alanına aracını park yapıp işlerini halledip bir saat sonra geri döndüğünü ifade eden sürücü vatandaşımız “Geri döndüğüm zaman park yerinden çıkmak için arabama yöneldim ancak aracımın arkasında bulunan van araç nedeniyle adeta kilitlendim” dedi.
Böyle bir park anlayışının kabul edilemez olduğunu söyleyen vatandaşımız “Araç park etme ‘ben park edeyim de gerisini eşek tepsin mi yani’. Böyle olursa trafik alt üst olur” diyerek sitem etti.
Trafikte araç park ederken başkalarını da düşünerek hareket etmek gerektiğini zira park edilmiş araç sürücüsünün acil bir durumu olsa oradan çıkamaması durumunda belki de birinin hayatına mal olacağını sözlerine ekledi
 
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