Park yaparken herkesi düşünün

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız ülkemizde engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları zorlukların gün geçtikçe azalmaya başladığını ancak yine en büyük engelin bizlerin olduğunu dile getirerek düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

Özellikle büyük şehirlerimizde engelliler için en büyük sorun olan caddelerdeki kaldırımların engelli vatandaşlara göre düzenlemesinin yapılmasına karşın bazı duyarsız sürücülerin umarsızca yaptıkları parklar nedeniyle engeli vatandaşlarımız zor anlar yaşadıklarını belirten duyarlı vatandaşlarımız gönderdikleri fotoğrafta bunun görüldüğünü kaydettiler.

Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’nın surlar içi bölgesindeki ana cadde üzerinde elektrikli tekerlekli sandalyesiyle ilerleyen bir engelli vatandaşımızın kaldırımın kenarına park edilmiş olan bir aracın yolunu kapatması nedeniyle zor anlar yaşadığını dile getirdiler. Çevreden yetişen vatandaşlarımızın yardımı ile kaldırımdan inen engelli vatandaşımız söylenerek yoluna devam etti” diye konuştular.

Duyarsız sürücülerin yaptıkları yanlış park nedeniyle esas engeli onların yaptığını belirten vatandaşlarımız park yaparken herkesi düşünerek park yapılması gerektiğini sözlerine eklediler.

