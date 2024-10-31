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Park mı yaptı yoksa bırakıp kaçtı mı?

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Park mı yaptı yoksa bırakıp kaçtı mı?
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, dün öğleden sonra Lefkoşa’nın en işlek bölgesi olan Dereboyu’nun arka sokaklarında fotoğrafladıkları salon araç sürücüsü ile ilgili düşüncelerini bizlerle paylaşarak sitem etti.
Fotoğraftaki yerin Dereboyu bölgesinde Kumsal Cami’nin arka sokağı olduğunu belirten vatandaşımız “Beyaz salon araç sürücüsü sözde park yaptı. Ancak park değil sanki aracını yolun ortasına atıp kaçtı. Zira aracın neredeyse yarısı yolun içerisinde ve buradan geçmeye çalışan diğer araçların geçişini engellemekteydi” dedi.
Dereboyu’nda o saatlerde trafiğin araçlara kapatılması nedeniyle birçok araç sürücüsünün ara sokaklara yöneldiğini ancak bu sorumsuz sürücüden dolayı trafik akışının durduğunu dile getiren vatandaşımız “Park mı yaptı, yoksa bırakıp kaçtı mı anlamadım. Ancak herkesin bu şekilde sorumsuzca park etmesi durumunda trafiğin içinden çıkılmaz bir hal alacağını unutmamak gerek” diyerek sözlerini tamamladı.
 
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