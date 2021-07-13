banner583
banner676
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
97 0
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
1.6B 0
 
51 0
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
19 0
Omaç Başat turnuvasında yarı final eşleşmeleri belirlendi
Omaç Başat turnuvasında yarı final eşleşmeleri belirlendi
13 0
Bentley Flying Spur, elektriğin gücü ile tanıştı
Bentley Flying Spur, elektriğin gücü ile tanıştı
22 0
Demokrasi sınıfta kaldı
Demokrasi sınıfta kaldı
43 0
banner661
banner682

Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne sakini vatandaşlarımız, ülkemizde bazı kişilerin ya kendilerini diğer insanlardan çok üstün gördüğü için ya da trafik bilgisi olmadığı için fotoğrafta görüldüğü gibi çok kötü park ettiğini dile getirerek, bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

banner666
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
 
Girne Vergi Dairesi otoparkında engelliler için ayrılmış olan iki araçlık otopark yerine her iki araçlık park yerini işgal edecek şekilde park ettiğine dikkat çeken vatandaşlarımız, “Acaba bu araç sahibi insan görünümlü zihinsel engelli mi? Yoksa hiçbir trafik bilgisi yok mu?” diye sorguladılar.
Engelli park yerine park edilmeyeceğini bilemeyebileceğini ifade eden vatandaşlarımız, ancak bir değil iki araçlık park yerini birden kapsayacak şekilde park etmesini ise kabul edemeyeceklerini vurguladılar.
Bu arada bu fotoğrafta görülen bir başka ayrıntının ise engelli park yerine park eden motosikletli olduğunu belirten vatandaşlarımız, her kim olursa olsun veya herhangi bir araç olsun, engelli park yerine park yapmaması gerektiğinin altını çizdiler.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.