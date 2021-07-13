Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne sakini vatandaşlarımız, ülkemizde bazı kişilerin ya kendilerini diğer insanlardan çok üstün gördüğü için ya da trafik bilgisi olmadığı için fotoğrafta görüldüğü gibi çok kötü park ettiğini dile getirerek, bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.



Girne Vergi Dairesi otoparkında engelliler için ayrılmış olan iki araçlık otopark yerine her iki araçlık park yerini işgal edecek şekilde park ettiğine dikkat çeken vatandaşlarımız, “Acaba bu araç sahibi insan görünümlü zihinsel engelli mi? Yoksa hiçbir trafik bilgisi yok mu?” diye sorguladılar.

Engelli park yerine park edilmeyeceğini bilemeyebileceğini ifade eden vatandaşlarımız, ancak bir değil iki araçlık park yerini birden kapsayacak şekilde park etmesini ise kabul edemeyeceklerini vurguladılar.

Bu arada bu fotoğrafta görülen bir başka ayrıntının ise engelli park yerine park eden motosikletli olduğunu belirten vatandaşlarımız, her kim olursa olsun veya herhangi bir araç olsun, engelli park yerine park yapmaması gerektiğinin altını çizdiler.



