“Park alanı mı, ahır mı anlamadık”

Ayaklı Gazete’ye Güzelyurt’tan ulaşan bazı vatandaşlarımız, dün sabah saatlerinde Güzelyurt Kent Park içerisinde yürüyüş yaparken görüntüledikleri çirkinliği bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Güzelyurt bölgesi içinde en güzel alanlardan biri olan Güzelyurt Kent Parkın özellikle yürüyüş sevenlerin uğrak alanı olduğunu söyleyen Güzelyurtlu vatandaşlarımız “Dün sabah yürüyüşümüzü yaptığımız sırada fotoğrafta görülen alana geldiğimiz zaman karşılaştığımız bu manzaradan dolayı şok olduk” dediler.

Vatandaşlarımız, buranın park alanı içi mi yoksa bir ahır mı olduğunu anlayamadıklarını dile getirerek “Herhalde bazı gençler burada geceleyin keyif yapmışlar. Ancak bu gençler keyif yaparken etraflarını kirletmeyi öğrenmemişler herhalde” diyerek bu duruma tepkilerini paylaştılar.

Gün içinde onlarca kişinin kullandığı bu alanın Güzelyurt Belediyesi ekiplerince belki daha sonra hemen temizlendiğini belirten vatandaşlarımız, ama önemli olanın orasının olduğu gibi korunabilmesi olduğunu sözlerine eklediler.

