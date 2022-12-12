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“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”

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“Çöpe dökülecek domatesi halka yedirmeye çalışan zihniyetler vatandaşı hayvan yerine koyuyor"

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“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa’dan bazı vatandaşlarımız geçtiğimiz gün gittikleri bir marketin sebze reyonunda karşılaştıkları fotoğraftaki görüntüye sitem ederek bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.
Vatandaşlarımız son zamanlarda insanların organik ürün yemeye özen gösterdiklerini ancak organik ürünler yemenin de bir yere kadar iyi olduğunu zira fotoğraftaki gibi neredeyse çürümeye yüz tutmuş domatesleri satmanın kabul edilir bir durum olmadığını dile getirdiler.
“Çöpe dökülecek domatesi halka yedirmeye çalışan zihniyetler vatandaşı hayvan yerine koyuyorlar utanmadan bir de üzerine etiket koymuşlar. Yazık yani insan utanır bunu satmaya. Yoktur demek daha iyi değil mi?” diyen vatandaşlarımız, halkın parasıyla çöp almasının bir daha değişik versiyon u olduğunu ifade ettiler
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