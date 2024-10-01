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Ova fareleri, üreticiyi perişan ediyor

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Ova fareleri, üreticiyi perişan ediyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, son yıllarda sonbaharın biraz geç gelmesi nedeniyle halen daha hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde olduğunu ancak ovadaki bazı hayvanların yiyecek bulamadıkları için köylere gelmeye başladığını ifade ettiler.

Bunların başında ova farelerinin geldiğini belirten vatandaşlarımız, son günlerde ova farelerinin ambarlarına dadandığını ve bu nedenle ambarlarındaki birçok tohum ve eşyaya zarar verdiğini kaydettiler.

Ayrıca bahçelerinde bulunan narları da kemiren bu farelerden dolayı zarara uğradıklarını söyleyen üretici vatandaşlarımız ovalarda ise harup ağaçlarını perişan ettiklerini kaydettiler.

Ova farelerine karşı en etkili mücadelenin kediler olduğunu savunan vatandaşlarımız, ancak kedilerin de bu farelerle başa çıkmakta zorlandığını sözlerine eklediler.

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