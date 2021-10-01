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Ova fareleri nar bırakmıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, son yıllarda sonbaharın biraz geç gelmesi nedeniyle halen daha hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde olduğunu ancak ovadaki bazı hayvanların yiyecek bulamadıkları için köylere gelmeye başladığını ifade ettiler.

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Ova fareleri nar bırakmıyor
 
Bunların başında ova farelerinin geldiğini belirten vatandaşlarımız, son günlerde ova farelerinin ambarlarına dadandığını ve bu nedenle ambarlarındaki birçok tohum ve eşyaya zarar verdiğini kaydettiler.
Ayrıca gerek ovalardaki gerekse evlerinin bahçelerinde bulunan narların ova farelerinin saldırısına uğradığını belirten vatandaşlarımız, nar ağaçlarında olgunlaşmaya başlayan narların farelerin saldırısıyla adeta talan edildiğini söylediler.
Ova farelerine karşı en etkili mücadelenin kediler olduğunu savunan vatandaşlarımız, ancak kedilerin de bu farelerle başa çıkmakta zorlandığını sözlerine eklediler
 
 
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