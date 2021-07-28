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Ova fareleri evlerde cirit atıyor

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Bazı köylerden Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizde kurak geçen ilkbahar ayları nedeniyle ekinlerin tane tutmamasından dolayı doğada yaşayan birçok hayvanın karınların doyurmak için evlere hücum ettiğini dile getirerek bu konudaki görüşlerini paylaştılar.

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Ova fareleri evlerde cirit atıyor

Özellikle sıcakların arttığı bugünlerde ovalarda ağaç kovuklarında yaşayan birçok ova faresinin yiyecek bulamamalarından dolayı evlere yöneldiklerini iddia eden vatandaşlarımız “Yıllardır evlerimizde görmediğimiz koca koca ova farelerini evlerimizde görüyoruz. Bu gidişle hastalık kapacağız” diyerek sitem ettiler.
Bu ova fareleri konusunda Tarım Dairesi’nin ilaçlama yapıp yapmadığını sorgulayan vatandaşlarımız, “Geçmişte Tarım Dairesi’nden çağrı yapılır veya elemanları alıp ovalardaki gerek zeytin gerekse harnup ağaçlarının gövdelerine ilaçlar konulurdu. Ama şimdi herhalde bu uygulama yok” diyerek sıkıntılarını aktardılar.
 
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